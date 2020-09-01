"Дайте нам зарабатывать". Из-за новости от Департамента здоровья нарвский отель потерял 3000 евро

В конце июля житель Тарту с коронавирусом поехал в Нарву. У него были симптомы, но он еще не знал, что у него коронавирус, хотя недавно сдал тест — результата еще не было. В итоге он остановился в Нарве в отеле Inger. Об этом Департамент здоровья сообщил в пресс-сообщении, что совсем не понравилось директору Inger Владимиру Изотову.
"Департамент здоровья — кто он для предпринимателя? Враг, партнер или кто-то еще? Чиновница рассказала мне в 10 часов вечера, что у одного из наших клиентов обнаружили коронавирус. Мне не сказали, кто это был. Сообщили лишь время и что он был один в номере. Я ответил: в такое время не было людей, которые проживали в одиночку. Потом мы выяснили, что он дал ложную информацию департаменту — они проживали втроем. Далее я спросил, будут ли они оповещать общественность, что житель Тарту проживал в отеле Inger. Мне ответили: ”Нет, вы же видите, какая у нас конфиденциальность, мы даже имя его не говорим”, — сказал Изотов в интервью RusDelfi.
Но утром, в ежедневном пресс-релизе для СМИ, Департамент пишет: зараженный посетил в Нарве разные места — отель Inger, торговый центр Fama (включая KFC), Vaba Lava.
"После пресс-релиза, за несколько часов мы потеряли 2500-3000 евро, — отметил предприниматель. — Люди отменили бронь. Плюс это удар по репутации. Мы только стали оживать после весенней ситуации. Дайте нам зарабатывать, не вставляйте палки в колеса. Результаты этого безответственного поведения Департамента здоровья и жителя Тарту, отчасти, мы видим сейчас — в Йыхви и Кохтла-Ярве теперь новый очаг заражения. Сейчас в Ида-Вирумаа более 70 заболевших и более 500 человек находятся под наблюдением", - добавляет директор.
По его словам, юрист отправил вопросы Департаменту здоровья. Но уже месяц нет ответа. "Кажется, мы должны обратиться к ним через суд", — заявил адвокат Андрес Винкель.
Пресс-служба Департамента здоровья долгое время - неделю - собиралась с ответом Delfi. Публикуем их комментарий в полном обьеме: "Задача Департамента здоровья — защищать жизнь и здоровье людей и тем самым предотвращать распространение различных инфекционных заболеваний. Мы поставили перед собой цель быть максимально открытыми в нашем общении и считаем, что необходимо раскрывать определенные детали, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Тем более что общественный интерес к теме чрезвычайно высок".
Чем приложение PicsArt Ованнеса Авояна покорило мир
Двое футболистов «Барселоны» высказались за сохранение Месси
Назван новый «виновник» смертельного ДТП при участии Ефремова
Девушка, вырвавшая себе глаза, показала, как выглядит