"Дайте нам зарабатывать". Из-за новости от Департамента здоровья нарвский отель потерял 3000 евро

В конце июля житель Тарту с коронавирусом поехал в Нарву. У него были симптомы, но он еще не знал, что у него коронавирус, хотя недавно сдал тест — результата еще не было. В итоге он остановился в Нарве в отеле Inger. Об этом Департамент здоровья сообщил в пресс-сообщении, что совсем не понравилось директору Inger Владимиру Изотову.

"Департамент здоровья — кто он для предпринимателя? Враг, партнер или кто-то еще? Чиновница рассказала мне в 10 часов вечера, что у одного из наших клиентов обнаружили коронавирус. Мне не сказали, кто это был. Сообщили лишь время и что он был один в номере. Я ответил: в такое время не было людей, которые проживали в одиночку. Потом мы выяснили, что он дал ложную информацию департаменту — они проживали втроем. Далее я спросил, будут ли они оповещать общественность, что житель Тарту проживал в отеле Inger. Мне ответили: ”Нет, вы же видите, какая у нас конфиденциальность, мы даже имя его не говорим”, — сказал Изотов в интервью RusDelfi.

Но утром, в ежедневном пресс-релизе для СМИ, Департамент пишет: зараженный посетил в Нарве разные места — отель Inger, торговый центр Fama (включая KFC), Vaba Lava.

"После пресс-релиза, за несколько часов мы потеряли 2500-3000 евро, — отметил предприниматель. — Люди отменили бронь. Плюс это удар по репутации. Мы только стали оживать после весенней ситуации. Дайте нам зарабатывать, не вставляйте палки в колеса. Результаты этого безответственного поведения Департамента здоровья и жителя Тарту, отчасти, мы видим сейчас — в Йыхви и Кохтла-Ярве теперь новый очаг заражения. Сейчас в Ида-Вирумаа более 70 заболевших и более 500 человек находятся под наблюдением", - добавляет директор.

По его словам, юрист отправил вопросы Департаменту здоровья. Но уже месяц нет ответа. "Кажется, мы должны обратиться к ним через суд", — заявил адвокат Андрес Винкель.

Пресс-служба Департамента здоровья долгое время - неделю - собиралась с ответом Delfi. Публикуем их комментарий в полном обьеме: "Задача Департамента здоровья — защищать жизнь и здоровье людей и тем самым предотвращать распространение различных инфекционных заболеваний. Мы поставили перед собой цель быть максимально открытыми в нашем общении и считаем, что необходимо раскрывать определенные детали, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Тем более что общественный интерес к теме чрезвычайно высок".