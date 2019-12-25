Дацик арестован на два месяца: пытался помочь знакомому добраться до Эстонии на лодке

"Суд избрал Дацику меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Аналогичная мера вынесена в отношении [его предполагаемого соучастника] Дмитрия Вечкина", — сказала собеседница агентства.

По данным региональных СМИ, Дацик вызвался помочь знакомому добраться до Эстонии на лодке, но обоих задержали пограничники. Официальным подтверждением этой информации от пограничного управления ФСБ РФ РИА Новости пока не располагает.

Слушания об избрании меры пресечения проходили в закрытом от прессы режиме.

Скандально известный националист и MMA-боец Вячеслав Дацик вышел на свободу в феврале этого года, отсидев срок за устроенный им "голый марш проституток" — в мае 2016 года он заставил сотрудниц и посетителей борделя на Васильевском острове пройти в обнаженном виде до ближайшего отдела полиции.

Это был уже не первый срок для Дацика: в марте 2016 года он вышел на свободу из колонии в Красноярске, где отбывал пять лет за разбойное нападение на петербургский салон сотовой связи.