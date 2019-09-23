Дачникам: обитатели зоопарка ждут тыквенных подарков

В этот раз большой тыквенный праздник пройдет в Таллиннском зоопарке 26 октября — еду животным предложат не так, как это делают обычно, а посетители смогут понаблюдать за разворачивающимся интересным зрелищем.

Совместная осенняя тыквенная кампания Таллиннского зоопарка и фирмы DPD состоится этой зимой уже в восьмой раз, причем с каждым разом люди отправляют животным все больше прекрасных осенних даров. Прошлой осенью компания DPD доставила в зоопарк более 17 тонн тыкв. Кроме того, многие самостоятельно приносили в зоопарк и другие овощи.

Координатор по связям с партнерами Таллиннского зоопарка Сигне Калган сказала, что столь большого количества хватит до весны, поскольку тыква хорошо хранится: ”Тыквы любят все — от грызунов до огромных слонов. Если для белых медведей Фриды и Арона они не больше, чем конфета воскресным утром, то какой-нибудь козлик может жевать тыкву все выходные. И конечно нужно видеть, как наш африканский слон Карл за раз отправляет за щеку целую 20-килограммовую тыкву”.

Директор по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд добавил, что прошлой осенью было доставлено около ста тыквенных посылок: ”Некоторые состояли из одной-двух тыкв, но были случаи, когда люди отправляли сразу по несколько сотен килограммов, а к мероприятию были подключены целые детсадовские группы, которые все лето усердно выращивали тыквы, а также рисовали картинки зверей”.