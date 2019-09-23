23.09.2019, 15:49

Дачникам: обитатели зоопарка ждут тыквенных подарков


rus.delfi.ee
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Дачникам: обитатели зоопарка ждут тыквенных подарков
Foto: DPD

Курьерская фирма DPD и Таллиннский зоопарк вновь предлагают жителям Эстонии подарить обитателям зоопарка лишние тыквы, выросшие на их огородах этим солнечным летом. Тыквы будут доставлены со всей Эстонии совершенно бесплатно, причем первые лакомства в зоопарк уже прибыли.

В этот раз большой тыквенный праздник пройдет в Таллиннском зоопарке 26 октября — еду животным предложат не так, как это делают обычно, а посетители смогут понаблюдать за разворачивающимся интересным зрелищем.

Совместная осенняя тыквенная кампания Таллиннского зоопарка и фирмы DPD состоится этой зимой уже в восьмой раз, причем с каждым разом люди отправляют животным все больше прекрасных осенних даров. Прошлой осенью компания DPD доставила в зоопарк более 17 тонн тыкв. Кроме того, многие самостоятельно приносили в зоопарк и другие овощи.

Координатор по связям с партнерами Таллиннского зоопарка Сигне Калган сказала, что столь большого количества хватит до весны, поскольку тыква хорошо хранится: ”Тыквы любят все — от грызунов до огромных слонов. Если для белых медведей Фриды и Арона они не больше, чем конфета воскресным утром, то какой-нибудь козлик может жевать тыкву все выходные. И конечно нужно видеть, как наш африканский слон Карл за раз отправляет за щеку целую 20-килограммовую тыкву”.

Директор по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд добавил, что прошлой осенью было доставлено около ста тыквенных посылок: ”Некоторые состояли из одной-двух тыкв, но были случаи, когда люди отправляли сразу по несколько сотен килограммов, а к мероприятию были подключены целые детсадовские группы, которые все лето усердно выращивали тыквы, а также рисовали картинки зверей”.

На запланированном на 26 октября тыквенном празднике кормление животных будет сопровождаться образовательными рассказами. Также очень интересно наблюдать за реакцией животных на новую непривычную еду.

Компания DPD бесплатно доставит тыквы от всех желающих со всех уголков страны, но люди могут и самостоятельно привезти урожай в зоопарк. Чтобы заказать бесплатного курьера DPD необходимо заполнить следующую анкету здесь.

Обитателям зоопарка можно передать также другие овощи и фрукты — их следует доставить к Северным воротам зоопарка по адресу Палдиское шоссе, 145.

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