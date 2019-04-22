Цыбуленко: у нас, украинцев, "счастливый дар" угробить любое самое перспективное начинание

"Чудо не произошло. Охлос снова победил Демос (причём, с разгромным счётом), а Украина в очередной раз утратила свой уникальный шанс. Тот факт, что охлос всё чаще побеждает по всему миру, не оправдание, а, наоборот, дополнительный гвоздь в наш гроб — может получиться, что скоро нас и на западе поддерживать будет некому. Не надо тешить себя иллюзиями — боюсь, что никто из нас не доживёт до следующего окна возможностей; не факт, что доживёт и сама Украина. И дело тут не в Зеленском и даже не в Порошенко (хотя, его вина в этом огромна), а в народе, который готов "вынести за скобки" свою страну ради "снижения коммунальных тарифов", точнее даже не снижения, а необоснованной иллюзии (теряя страну, теряешь всё). У нас, украинцев, просто какой-то "счастливый дар" угробить любое самое перспективное начинание, любой самый перспективный шанс. И так было, увы, всегда, на протяжении всей истории. Если даже война с Россией, продолжающаяся уже шестой год (про всю многолетнюю историю я уже молчу), не смогла прочистить народу мозги, то, боюсь, это безнадёжно.

Я могу защищать украинцев от России и Путина, да хоть от марсиан, рептилоидов и черта лысого, но я не могу защитить украинцев от самих себя. Это ровно тот самый случай, когда народ заслуживает своих правителей и своей судьбы. Только безумно стыдно за этих людей перед теми, кто погиб на Майдане и на фронте, пытаясь дать им свободу. Мне же уже даже не больно за этот выбор, а просто — омерзительно. Рабов в рай не пускают, да…