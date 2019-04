Цыбуленко: у нас, украинцев, "счастливый дар" угробить любое самое перспективное начинание

С учётом вышесказанного, я считаю, что не имею морального права руководить Украинским землячеством Эстонии. Поэтому я слагаю с себя полномочия председателя и члена правления УЗЕ, а так же члена Координационного Совета Конгресса украинцев Эстонии. Руководство организацией переходит к моему заместителю госпоже Вере Конык, которая имеет большой и успешный опыт этой работы.

Я же буду продолжать активно бороться с российской агрессией на научном и информационном поле — там где я ещё могу на что-то повлиять. Уже в ближайшее время должна выйти наша новая статья Tsybulenko, Е.; Platonova, A. Violations of Freedom of Expression by the Russian Federation, as the Occupying Power in Crimea. In: Baltic Journal of European Studies; в работе ещё пять глав в две разные книги.

В Эстонии, к слову, запас прочности намного больше, но сами тенденции ничуть не лучше.

P.S. Это не спонтанное решение на эмоциях. Я думал над ним 3 недели начиная с первого тура. Уверен в нем, да и в своих прогнозах я, к сожалению, редко ошибаюсь".