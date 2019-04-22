22.04.2019, 15:59

Цыбуленко: у нас, украинцев, "счастливый дар" угробить любое самое перспективное начинание

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покинул пост руководителя Украинского землячества Эстонии
rus.delfi.ee
EST 30
Evhen Tsybulenko
Evhen TsybulenkoFoto: Jaanus Lensment

Председатель Украинского землячества Эстонии Евген Цыбуленко покинул пост руководителя Украинского землячества Эстонии. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Чудо не произошло. Охлос снова победил Демос (причём, с разгромным счётом), а Украина в очередной раз утратила свой уникальный шанс. Тот факт, что охлос всё чаще побеждает по всему миру, не оправдание, а, наоборот, дополнительный гвоздь в наш гроб — может получиться, что скоро нас и на западе поддерживать будет некому. Не надо тешить себя иллюзиями — боюсь, что никто из нас не доживёт до следующего окна возможностей; не факт, что доживёт и сама Украина. И дело тут не в Зеленском и даже не в Порошенко (хотя, его вина в этом огромна), а в народе, который готов "вынести за скобки" свою страну ради "снижения коммунальных тарифов", точнее даже не снижения, а необоснованной иллюзии (теряя страну, теряешь всё). У нас, украинцев, просто какой-то "счастливый дар" угробить любое самое перспективное начинание, любой самый перспективный шанс. И так было, увы, всегда, на протяжении всей истории. Если даже война с Россией, продолжающаяся уже шестой год (про всю многолетнюю историю я уже молчу), не смогла прочистить народу мозги, то, боюсь, это безнадёжно.

Я могу защищать украинцев от России и Путина, да хоть от марсиан, рептилоидов и черта лысого, но я не могу защитить украинцев от самих себя. Это ровно тот самый случай, когда народ заслуживает своих правителей и своей судьбы. Только безумно стыдно за этих людей перед теми, кто погиб на Майдане и на фронте, пытаясь дать им свободу. Мне же уже даже не больно за этот выбор, а просто — омерзительно. Рабов в рай не пускают, да…

С учётом вышесказанного, я считаю, что не имею морального права руководить Украинским землячеством Эстонии. Поэтому я слагаю с себя полномочия председателя и члена правления УЗЕ, а так же члена Координационного Совета Конгресса украинцев Эстонии. Руководство организацией переходит к моему заместителю госпоже Вере Конык, которая имеет большой и успешный опыт этой работы.

Я же буду продолжать активно бороться с российской агрессией на научном и информационном поле — там где я ещё могу на что-то повлиять. Уже в ближайшее время должна выйти наша новая статья Tsybulenko, Е.; Platonova, A. Violations of Freedom of Expression by the Russian Federation, as the Occupying Power in Crimea. In: Baltic Journal of European Studies; в работе ещё пять глав в две разные книги.

В Эстонии, к слову, запас прочности намного больше, но сами тенденции ничуть не лучше.

P.S. Это не спонтанное решение на эмоциях. Я думал над ним 3 недели начиная с первого тура. Уверен в нем, да и в своих прогнозах я, к сожалению, редко ошибаюсь".

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