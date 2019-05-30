Cпикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас встретился с коллегой из Кореи

В начале встречи Хенн Пыллуаас выразил свои соболезнования в связи с трагедией в Венгрии, где погибли граждане Южной Кореи, сообщает пресс-служба парламента.

Основной темой встречи стали хорошие отношения между двумя государствами и дальнейшее сотрудничество. ”Между Эстонией и Кореей сложилось успешное сотрудничество. Мы проявляем взаимный интерес к его дальнейшему укреплению”, — сказал Пыллуаас. По его словам, страны могли бы сотрудничать еще теснее как на государственном, так и на предпринимательском уровне. Пыллуаас выразил надежду, что Корея готова открыть свой рынок пищевой промышленности Эстонии. Он добавил, что есть ряд областей, где государства могут быть полезны друг другу.

Мун Хи Сан сообщил, что Южная Корея полностью поддерживает кандидатуру Эстонии на непостоянное членство в Совете безопасности ООН. Участники встречи выразили взаимный интерес в вопросах развития науки и новых технологий. По словам Мун Хи Сана, Эстония — одно из наиболее развитых цифровых государств и является примером с точки зрения электронных решений. Пыллуаас призвал Южную Корею поделиться с Эстонией опытом в вопросах создания 5G сети — страна занимает ведущие позиции в мире по внедрению этих технологий.