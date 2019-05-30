Cпикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас встретился с коллегой из Кореи

Сегодня в Таллинне спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас встретился с председателем Национального собрания Республики Корея Мун Хи Саном и сопровождающей его делегацией.
В начале встречи Хенн Пыллуаас выразил свои соболезнования в связи с трагедией в Венгрии, где погибли граждане Южной Кореи, сообщает пресс-служба парламента.
Основной темой встречи стали хорошие отношения между двумя государствами и дальнейшее сотрудничество. ”Между Эстонией и Кореей сложилось успешное сотрудничество. Мы проявляем взаимный интерес к его дальнейшему укреплению”, — сказал Пыллуаас. По его словам, страны могли бы сотрудничать еще теснее как на государственном, так и на предпринимательском уровне. Пыллуаас выразил надежду, что Корея готова открыть свой рынок пищевой промышленности Эстонии. Он добавил, что есть ряд областей, где государства могут быть полезны друг другу.
Мун Хи Сан сообщил, что Южная Корея полностью поддерживает кандидатуру Эстонии на непостоянное членство в Совете безопасности ООН. Участники встречи выразили взаимный интерес в вопросах развития науки и новых технологий. По словам Мун Хи Сана, Эстония — одно из наиболее развитых цифровых государств и является примером с точки зрения электронных решений. Пыллуаас призвал Южную Корею поделиться с Эстонией опытом в вопросах создания 5G сети — страна занимает ведущие позиции в мире по внедрению этих технологий.
Коллеги также обсудили вопрос снижения напряжения на Корейском полуострове. Пыллуаас выразил беспокойство в связи с ядерной программой и ракетными испытаниями Северной Кореи. Он сообщил, что Эстония полностью поддерживает сотрудничество с ЕС и ООН для разрешения данной ситуации. Мун Хи Сан сообщил, что всемирная общественность поддерживает Южную Корею и государство надеется на положительный исход мирных переговоров.
Во встрече также приняла участие председатель депутатской группы по парламентским связям с Кореей Урве Тийдус. Она поблагодарила государство за инвестиции в научную и исследовательскую деятельность. По словам Тийдус, Корея является передовой страной в этом вопросе и примером для всего мира. Тийдус также сообщила, что рада увеличившемуся потоку туристов из Кореи. Она выразила надежду, что интерес жителей страны к Эстонии после этого визита повысится.