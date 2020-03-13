13.03.2020, 19:25

COVID-19 теперь и в Пярну

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Pärnu haigla
Pärnu haiglaFoto: Ago Tammik

Сегодня Пярнуская больница и Департамент здоровья подтвердили, что коронавирус выявлен у двух местных жителей.

По словам специалиста по коммуникации Пярнуской больницы Маргит Сухоставец, скорая отреагировала на 18 вызовов связанных с подозрением на COVID-19. Соответсвенно столько и было взято анализов.

Два анализа дали положительный результат.

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