COVID-19 проник в отделение сестринской помощи Клиники ТУ, где находятся больные группы риска
Восемь пациентов отделения сестринской помощи Клиники Тартуского университета заразились коронавирусом.
Восемь пациентов отделения сестринской помощи Клиники Тартуского университета заразились коронавирусом.
Стационарное отделение сестринской помощи Клиники Тартуского университета предназначено для больных хроническими заболеваниями, пожилых и умирающих — им оказываются необходимые процедуры, симптоматическое лечение и паллиативная помощь и уход.
Но сейчас отделение разделено на две части: в одной находятся обычные пациенты, во второй оборудовано отделение для COVID-пациентов, где лечение получают восемь больных.
"К сожалению, мы имеем дело с распространением инфекции в отделении, несмотря на то, что клиника ежедневно применяет меры по борьбе с коронавирусом", — сказал Delfi руководитель кризисного штаба клиники Йоэл Старкопф.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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