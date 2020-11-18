COVID-19 обнаружен у 15 работников Северо-Эстонской региональной больницы

По словам главы отдела по контролю за инфекционными заболеваниями Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Майта Алтметса, процедура для инфицированных коронавирусом такая же, как и для работников с другими заболеваниями - сотрудники должны оставаться дома.

По состоянию на вторник на самоизоляции находились 37 сотрудников больницы, 15 работников числились зараженными. Большинство случаев связаны с бытовым заражением коронавирусной инфекцией, сообщили в региональной больнице.

Работники, которые находились в тесном контакте с больным коронавирусом, будут находиться на карантине. А пациентов, которые контактировали с зараженными, поместят в отдельную палату.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!