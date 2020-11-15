"Cовершенно нечеловеческие условия!" Жителя Эстонии возмутило то, как ему пришлось сдавать тест на коронавирус

Он рассказывает, как недавно почувствовал себя плохо, и семейный врач отправил его сдать анализ на коронавирус. В Тарту это делается на нижней парковке Певческой сцены.

”Я посмотрел на сайте, что на следующий все было свободно, и выбрал одно утреннее время”, — рассказывает мужчина. Когда он пришел на место, в очереди стояло пять машин. У всех этих людей был номерок на одно и то же время. Ранее он слышал информацию, что пешеходы обслуживаются в приоритетном порядке, но охранник, который руководил очередью, направил его в самый конец и заверил, что на одного человека уйдет не более минуты. Но все было по-другому, говорит житель Тарту.

”Как это и бывает осенью, шел дождь и дул холодный ветер. Мне и так было плохо, так еще и пришлось ждать там четверть часа. На каждый тест уходило скорее по три минуты, но никак не одна”, — вспоминает он. Сама сдача анализа происходит, как замечает житель Тарту, в неотапливаемой палатке.

”Это совершенно нечеловеческие условия. Неужели нельзя брать пробы в помещении? Скоро станет еще холоднее. Зимой тоже анализы будут брать на улице?”, — вопрошает он.

Руководитель Medicum Тынис Аллик пояснил, что главной и очень важной причиной, по которой анализы на коронавирус берутся на открытом воздухе в Эстонии и во многих других странах, является безопасность. В помещениях вирус SARS-CoV-2 распространяется намного быстрее, поэтому взятие проб на открытом воздухе является одной из превентивных мер. Предварительное бронирование необходимо в первую очередь для рассредоточения прибывших, чтобы предотвратить скопление и распространение вируса. Тестирование на месте происходит в режиме реального времени. ”Исходя из необходимости менять частоту бронирований в зависимости от количества направлений, мы исходим из принципа, по которому регистрируем определенное количество бронировок на каждые 5 или 10 минут. Например, в Тарту на этой неделе это было 5 номерков на каждые 10 минут”, — пояснил Аллик.

Люди прибывают на тест не с точностью до минуты, но пока это проблем не вызывало. ”Мы стараемся предложить максимальному количеству людей максимально маленькое время ожидания. Иногда в пунктах тестирования возникают очереди, в которых приходится ожидать до десяти минут, но надеемся, что это вызывает не слишком много неудобств”, — добавил Аллик.