Coop Pank стал предлагать в магазинах автолизинг

С октября до конца года Coop Pank в сотрудничестве с Amserv предлагает автолизинг в магазинах Coop Eesti — клиенты смогут ознакомиться с популярными моделями Toyota и условиями лизинга, а также прямо на месте представить предварительно заполненное лизинговое ходатайство.
Руководитель направления лизинга Coop Pank Мартин Ильвес отметил, что все больше людей рассматривают автомобиль в качестве постоянных транспортных расходов и решение принимается в отношении соответствующего возможностям семейного бюджета лизингового платежа: ”Мы проделали большую работу с тем, чтобы месячный лизинговый платеж был максимально выгодным — автомобиль можно приобрести с нулевым первым взносом, а к концу пятилетнего периода аренды пользования остаточная стоимость автомобиля составит 45%. Это дает возможность предложить посильные месячные платежи”.
По словам Ильвеса, процесс покупки машины стал удобнее. Если обычно клиент обращается в автосалон, представляет лизинговое ходатайство, после чего следует ответ банка, то в магазинах Coop в отношении интересующей модели Toyota можно представить предварительно заполненное ходатайство в Интернете и отправляться в салон уже когда первичное решение по предоставлению лизинга будет вынесено. ”Мы хотим упростить жизнь клиентов. Мы движемся к тому, чтобы клиент мог ознакомиться с лучшими предложениями прямо в магазинах Coop”, — пояснил Ильвес.
Сумма лизингового платежа по самой дешевой модели Toyota Yaris начинается от 145 евро, а по самой дорогой Toyota Land Cruiser — от 469 евро в месяц. Начальный взнос составляет 0%, процентная ставка аренды пользования без платы за договор начинается от 2,9%, а остаточная стоимость автомобиля по истечении 5-летнего периода лизинга составит 45%.
В крупных магазинах Coop можно даже увидеть некоторые предлагаемые автомобили. По словам Ильвеса, Coop Pank планирует в будущем таким же образом предлагать и другую технику, например, ATV.
Coop Pank — основанный на эстонском капитале один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Coop Pank располагает 15 отделениями и 28 банковскими пунктами по всей Эстонии. К концу августа число клиентов, пользующихся в Coop Pank повседневными банковскими услугами, достигло 54 700. Coop Pank пользуется синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором, чтобы обеспечить повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Мажоритарным акционером банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, включающая 330 магазинов.
Стало известно о загадочном грузе на борту малайзийского «Боинга»
Кусок сала стал причиной нелепой смерти москвича
Ученые выяснили, какая группа крови неуязвима для рака
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии