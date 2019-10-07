Coop Pank стал предлагать в магазинах автолизинг

Руководитель направления лизинга Coop Pank Мартин Ильвес отметил, что все больше людей рассматривают автомобиль в качестве постоянных транспортных расходов и решение принимается в отношении соответствующего возможностям семейного бюджета лизингового платежа: ”Мы проделали большую работу с тем, чтобы месячный лизинговый платеж был максимально выгодным — автомобиль можно приобрести с нулевым первым взносом, а к концу пятилетнего периода аренды пользования остаточная стоимость автомобиля составит 45%. Это дает возможность предложить посильные месячные платежи”.

По словам Ильвеса, процесс покупки машины стал удобнее. Если обычно клиент обращается в автосалон, представляет лизинговое ходатайство, после чего следует ответ банка, то в магазинах Coop в отношении интересующей модели Toyota можно представить предварительно заполненное ходатайство в Интернете и отправляться в салон уже когда первичное решение по предоставлению лизинга будет вынесено. ”Мы хотим упростить жизнь клиентов. Мы движемся к тому, чтобы клиент мог ознакомиться с лучшими предложениями прямо в магазинах Coop”, — пояснил Ильвес.