Coop Pank стал предлагать в магазинах автолизинг

Сумма лизингового платежа по самой дешевой модели Toyota Yaris начинается от 145 евро, а по самой дорогой Toyota Land Cruiser — от 469 евро в месяц. Начальный взнос составляет 0%, процентная ставка аренды пользования без платы за договор начинается от 2,9%, а остаточная стоимость автомобиля по истечении 5-летнего периода лизинга составит 45%.
В крупных магазинах Coop можно даже увидеть некоторые предлагаемые автомобили. По словам Ильвеса, Coop Pank планирует в будущем таким же образом предлагать и другую технику, например, ATV.
Coop Pank — основанный на эстонском капитале один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Coop Pank располагает 15 отделениями и 28 банковскими пунктами по всей Эстонии. К концу августа число клиентов, пользующихся в Coop Pank повседневными банковскими услугами, достигло 54 700. Coop Pank пользуется синергией, возникающей между розничной торговлей и банковским сектором, чтобы обеспечить повседневные банковские услуги поблизости от места проживания клиентов. Мажоритарным акционером банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, включающая 330 магазинов.
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