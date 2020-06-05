Confido прекратил регистрацию на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу

По словам руководителя Медицинского центра Confido доктора Кади Ламбот, центр рассматривает продолжение экспресс-тестирования с июля. ”Осведомленность населения и интерес к тестированию — крайне позитивные явления. На сегодняшний день все времена приема на тестирование в трех наших клиниках забронированы”, — прокомментировала Ламбот.

По словам руководителя Confido, в сотрудничестве со всеми сторонами, центр готов возобновить тестирование в начале июля. ”Спрос в отношении тестирования заметный, мы готовы продолжать предлагать тестирование бесплатно или за символическую плату. Надеемся узнать в ближайшее время точно, сможем ли мы продолжить тестирование в июле и на каких именно условиях. Поскольку для нас важно сотрудничество с государством, мы готовы поделиться уже наработанным опытом в связи с тестированием, чтобы оказывать эту услугу по всей Эстонии. Это касается как организационных вопросов, так и всех прочих аспектов”, — добавила Ламбот.

У клиентов, уже зарегистрировавшихся на тестирование, нет поводов для беспокойства — все времена приема в силе. Нужно просто прийти в выбранную клинику Confido в назначенное время. Обратите внимание, что на прием не следует приходить, если у вас есть признаки респираторного вирусного заболевания.

Используемый в Confido экспресс-тест на антитела к SARS-CoV-2 замеряет наличие антител к коронавирусу. Кровь для теста берут из пальца.

Confido организует тестирование в сотрудничестве с владельцами медицинского центра Veerenni Tervisekeskus. Полученные в ходе тестирования сведения будут анонимно предложены государственным и научным учреждениям.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!