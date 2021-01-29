Cоциал-демократы внесли законопроект об ужесточении наказаний за незаконные пожертвования

”Честное финансирование партий — это фундамент демократии. Как сказала канцлер права Юлле Мадизе, демократии вредит уже то, если людям даже просто кажется, что за деньги можно купить нужные решения. Связанные с политиками из Центристской партии и EKRE подозрения в коррупции являются очень серьезными. Несмотря на то, что за последние годы наша политика стала более чистой, часть политиков по-прежнему падки на незаконные деньги. Так что мы должны предпринять дополнительные шаги”, — сказал автор законопроекта Евгений Осиновский.

Законопроект предусматривает выделение Комиссии по надзору за финансированием партий дополнительных денежных средств и расширение ее процессуальных полномочий. Ужесточатся и наказания за получение незаконных пожертвований.

”Поскольку правонарушения, связанные с незаконными деньгами, разрушают всю политическую систему и демократию в целом, наказания должны быть достаточно суровыми, чтобы предотвратить их. Законопроект в качестве самого большого нововведения предусматривает дополнительные наказания для тех партий, которые уже были признаны судом виновными в получении незаконных пожертвований в крупных размерах. Согласно нашему предложению, такие партии в течение трех лет вообще не будут иметь права принимать пожертвования”, — отметил Осиновский.

Социал-демократы при разработке законопроекта опирались на предложения как самой Комиссии по надзору за финансированием партий, так и канцлера права. Законопроект предусматривает, что незаконные пожертвования во всех без исключения случаях должно быть незамедлительно перечислены в государственный бюджет. Осужденные за дачу или получение незаконного пожертвования лица не будут иметь права в течение трех лет делать и принимать пожертвования. Уголовная ответственность будет наступать в случае, если размер незаконного пожертвования превышает 40 тысяч евро.

Согласно законопроекту, предписания Комиссии по надзору за финансированием партий в части исполнения денежных обязательств впредь будут выполняться в принудительном порядке. Комиссия также получит право получать информацию от третьих лиц. Для того, чтобы Комиссия могла работать эффективнее, ее бюджет планируется увеличить более чем вдвое. Комиссию также предполагается сделать полностью независимой в финансовом плане от исполнительной власти.