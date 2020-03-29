Cоцдемы: скорейшее принятие антикризисных мер поддержки зависит от правительства

”От скорейшего принятия дополнительного бюджета зависит материальное положение очень многих жителей Эстонии и будущее очень многих предприятий. Можно без преувеличения сказать, что для многих оперативное принятие мер поддержки — это вопрос жизни и смерти. Так что крайне важно, чтобы парламент как можно быстрее утвердил пакет помощи”, — отметил Саар.

По его словам, насколько быстро будет принят дополнительный бюджет — зависит только от правительства. Саар направил премьер-министру сегодня письмо, в котором подчеркнул, что социал-демократы ждут от правительства такой законопроект, в который коалиционные партии, воспользовавшись чрезвычайным положением, не станут добавлять пункты из своих предвыборных программ.

”Для скорейшего вступления в силу экстренных мер призываем правительство включить в дополнительный проект только то, что непосредственно касается борьбы с кризисом”, — сказал Индрек Саар.

Он также добавил, что социал-демократы всячески поддерживают рассмотрение в парламенте проекта дополнительного госбюджета уже на будущей неделе.