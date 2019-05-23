Cмотрите, сколько зарабатывают советники главы правительства и министров

С приходом к власти нового правительства, как правило, сменяются большинство советников. Самый многочисленный их штат у премьера, у глав министерств — по паре-тройке.

Впрочем, у руководителя Минфина Мартина Хельме советников целых четыре, и получают они вполне прилично — от 2700 до 3130 евро.

Зарплата одного из помощников министра образования и науки Майлис Репс составляет 3000 евро, двух других — по 2000.

Министр государственного управления Яак Ааб назначил двум своим советникам зарплату в 2700, а еще одному — на 300 евро меньше.

В МВД у пяти советников оклады находится в диапазоне 2800 — 2900 евро, Таави Аас на посту министра экономики и инфраструктуры положил своим двум советникам по 2600.

Как правило, зарплаты советников находятся в районе 2500, плюс-минус пару сотен евро. Случаи, когда оклады установлены на уровне 2000, единичны.

Говоря о советниках министров, можно отметить два ведомства, главы которых обходятся одним советником. Это Министерство сельской жизни (где советник получает 2400) и Министерство обороны (2370).