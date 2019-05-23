Cмотрите, сколько зарабатывают советники главы правительства и министров

В вопросе назначения зарплат своим советникам у министров руки не связаны, они могут платить своим помощникам столько, сколько пожелают. Главное — оставаться в пределах бюджета, пишет Eesti Päevaleht.
С приходом к власти нового правительства, как правило, сменяются большинство советников. Самый многочисленный их штат у премьера, у глав министерств — по паре-тройке.
Впрочем, у руководителя Минфина Мартина Хельме советников целых четыре, и получают они вполне прилично — от 2700 до 3130 евро.
Зарплата одного из помощников министра образования и науки Майлис Репс составляет 3000 евро, двух других — по 2000.
Министр государственного управления Яак Ааб назначил двум своим советникам зарплату в 2700, а еще одному — на 300 евро меньше.
В МВД у пяти советников оклады находится в диапазоне 2800 — 2900 евро, Таави Аас на посту министра экономики и инфраструктуры положил своим двум советникам по 2600.
Как правило, зарплаты советников находятся в районе 2500, плюс-минус пару сотен евро. Случаи, когда оклады установлены на уровне 2000, единичны.
Говоря о советниках министров, можно отметить два ведомства, главы которых обходятся одним советником. Это Министерство сельской жизни (где советник получает 2400) и Министерство обороны (2370).
”В законе не прописан уровень зарплат и число советников. Министр решает эти вопросы самостоятельно, он же определяет своим помощникам задачи. Поэтому содержание работы советников могут различаться, также, как и размер их зарплаты”, — пояснила пресс-секретарь Минфина Кристина Хаавала изданию EP и добавила, что при этом, конечно, руководители ведомств должны считаться с рамками бюджета.
Что касается главы правительства, то его правая рука — директор Бюро премьер-министра — получает 3700 евро (замглавы бюро — 3000). Оклады пяти советников Ратаса варьируются от 1900 до 3180.