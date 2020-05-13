Cмотрите, какие мероприятия по случаю Дня Таллинна пройдут 14 мая!

”В ходе празднования Дня Таллинна мы впервые посвящаем отдельный день культуре. Я надеюсь, что это поможет возобновить в столице застывшую в момент кризиса культурную жизнь, и позволит ей вновь делиться с публикой своими ”сокровищами", — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — События Дня культуры начнутся рано утром с парада городской уборочной техники, и завершатся поздним вечером интерактивным представлением. В промежутке пройдут презентации книг, викторины, разговорные клубы, виртуальные лекции и видеотуры. К примеру, в ходе фотовикторины можно будет проверить себя на знание истории Таллинна, познакомиться с легендой Старого Тоомаса и насладиться концертным представлением с участием актеров Городского театра. Вниманию общественности будет впервые представлена аудиокнига ”Карта Таллинна” Яна Кауса”.

Программа Дня культуры начнется в 7 часов утра с парада уборочной техники, в ходе которого на основных улицах города будет наведен лоск. В 9 часов утра можно будет послушать по радио беседу об истории Таллинна на русском языке (https://r4.err.ee/). В 9:30 начнутся видеолекции о Таллинне (https://www.youtube.com/watch?v=gu_nrK9uH_o&feature=youtu.be) и фотовикторина на тему сборника Роберта Нермана. В 10 часов всех заинтересованных приглашают поучаствовать в разговорном клубе ”Наш Таллинн”, который состоится в Skype. Кроме этого, будет объявлен конкурс коротких рассказов ”Прогулка Вильде”; пройдет мастерская по изготовлению львов, изображенных на гербе Таллинна.

В 14 часов будут представлены три аудиокниги по миниатюрам ”Карта Таллинна”, озвученные актерами Хеле Кырве, Урсулой Ратасепп, Сандрой Уусберг, Тынном Лампом, Индреком Ояри, Эрлисбет Рейнсалу, а также самим автором — Яном Каусом.

Завершит День культуры грандиозное представление в Котле культуры — иллюзионисты Charlekas и Kubo покажут новые и уже полюбившиеся публике фокусы. Комик Кайт Калль расскажет о концепции развития Таллинна, а встретить закат можно будет под музыку Rita Ray. Вечернее шоу будет транслироваться на Delfi TV и на странице Delfi в социальной сети Facebook.

Все это — лишь малая часть насыщенной программы праздника. Получить полный обзор предстоящих мероприятий можно на страничке Дня культуры (https://www.tallinn.ee/tallinnapaev/14-mai-2020) и на портале Delfi (https://www.delfi.ee/z/tallinnapaev/).

Увлекательные мероприятия запланированы и на сам День Таллинна, который пройдет в пятницу, 15 мая, в онлайн-формате (https://www.tallinn.ee/est/tallinnapaev/15-mai-2020). К примеру, запланирована фотоохота ”День в Таллинне”.

Кульминацией празднования станет традиционный диктант на эстонском языке, который в этом году также пройдет в интернете.

День Таллинна берет свое начало в 2002 году. Он напоминает жителям страны о полученном в 1248 году Любекском праве, которое означало принятие столицы Эстонии в союз городов Европы. Цель Дня Таллинна — подчеркнуть значение истории города и статуса таллиннца, а также углубиться в страницы истории города и получше узнать его настоящее.