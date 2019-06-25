25.06.2019, 14:17

Citybee запускает в Таллинне услугу по аренде электросамокатов


rus.delfi.ee
EST
Citybee запускает в Таллинне услугу по аренде электросамокатов
Pressifoto

С 28 июня Citybee запускает услугу аренды электрических самокатов в Таллинне, в пользование поступит 100 новых средств передвижения. Во время Праздника песни и танца пункты аренды самокатов будут возле Певческого поля и стадиона Калев.

Самокаты можно будет арендовать в десяти пунктах, которые расположены в разных частях города. "При выборе мест пунктов проката, мы исходили из опыта других городов Европы, где система аренды самокатов уже работает.

По-началу самокаты можно арендовать только в центре города, но по необходимости готовы расширятся и в другие части города”, — говорит руководитель Citybee Eesti Хейго Проттен. Самокаты будут возле парка Таммсааре, на площади Свободы, в квартале Балтика и Каламая. Точное месторасположение можно посмотреть на карте мобильного приложения Citybee. Проттен отметил, что сначала будет доступно 100 самокатов, но в случае большого спроса их будет больше.

Если вам надо проехать всего пару километров, то дешевле арендовать электрический самокат. Начало поездки стоит 50 сентов, каждая последующая минута 10 сентов. „За 10 минут в среднем можно проехать 2-3 километра, это обойдется в 1,5 евро, что гораздо дешевле посадки в такси”, — сказал Проттен, он также добавил, что за один раз на самокате можно проехать около 25 километров.

По словам Проттена, электрические самокаты это отличная возможность быстро передвигаться по городу через пробки. ”В связи со строительством улицы Рейди и с летними съемками фильма, транспортная нагрузка в Таллинне значительно возрастет, что неизбежно приведет к заторам в центре города, передвегаясь на электрическом самокате можно легко и удобно избежать пробок”, — сказал руководитель Citybee.

По договоренности с Таллиннской городской управой, по улицам города на электрическом самокате можно передвигаться со скоростью до 20 км/ч и защитное снаряжение не обязательно. „Советуем все-таки использовать шлем, чтобы обеспечить максимальную безопасность в случае возможных столкновений. Также призываем всех соблюдать правила дорожного движения и уважать других участников движения”, — добавил Проттен.

Зарегистрируйтесь до 28 июня на страничке Citybee и получите 20 минут бесплатной аренды самоката.

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