Citybee запускает в Таллинне услугу по аренде электросамокатов

Самокаты можно будет арендовать в десяти пунктах, которые расположены в разных частях города. "При выборе мест пунктов проката, мы исходили из опыта других городов Европы, где система аренды самокатов уже работает.

По-началу самокаты можно арендовать только в центре города, но по необходимости готовы расширятся и в другие части города”, — говорит руководитель Citybee Eesti Хейго Проттен. Самокаты будут возле парка Таммсааре, на площади Свободы, в квартале Балтика и Каламая. Точное месторасположение можно посмотреть на карте мобильного приложения Citybee. Проттен отметил, что сначала будет доступно 100 самокатов, но в случае большого спроса их будет больше.

Если вам надо проехать всего пару километров, то дешевле арендовать электрический самокат. Начало поездки стоит 50 сентов, каждая последующая минута 10 сентов. „За 10 минут в среднем можно проехать 2-3 километра, это обойдется в 1,5 евро, что гораздо дешевле посадки в такси”, — сказал Проттен, он также добавил, что за один раз на самокате можно проехать около 25 километров.