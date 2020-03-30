CityBee снизило цены на долговременную аренду на более чем 50%

Предприятие CityBee, предлагающее услуги проката (шеринга) транспортных средств, отреагировало на потребности клиентов, обусловленные чрезвычайным положением, снизив цены на долговременную аренду транспортных средств. В период карантина стоимость аренды автомобиля на сутки будет такой же, как обычая стоимость аренды на три часа.
”С момента введения чрезвычайного положения мы получили от клиентов много обратной связи и вопросов о долговременной аренде. Хотя мы начали проводить ежедневную дезинфекцию автомобилей для препятствования распространению вируса уже на позапрошлой неделе, люди хотят делать всё от себя зависящее, чтобы защитить себя и своих близких от вируса. Это означает арендовать автомобиль на целый день или даже целую неделю, чтобы быть уверенным, что никто другой не ездил на этом транспортном средстве”, — сказала руководитель CityBee Eesti Бритта-Лийза Айт.
Айт подчеркнула, что для предприятия крайне важно, чтобы у человека оставалась возможность передвигаться безопасно даже в ситуации, когда передвижение ограничено. ”Не у всех из нас есть возможность работать в домашнем офисе и заказывать еду на дом с курьером. Шеринг транспортного средства — это альтернатива и такси, и общественном транспорту, и курьеру в это сложное время, поскольку уменьшается число контактов с другими людьми и, соответственно, опасность заражения”, — сказала Айт.
Руководитель CityBee Eesti добавила, что цель предприятия в данной кризисной ситуации — оказывать поддержку всем клиентам. ”Именно поэтому мы решили снизить цены на долговременную аренду, поскольку понимаем, что в нынешнее время много материальной неуверенности, но при этом сохраняется необходимость безопасного передвижения”, — сказала Айт. Если в обычный период стоимость аренды автомобиля на один день составляет примерно 23 €, то в условиях чрезвычайного положения стоимость аренды на день составляет 9,99 €.
Ввиду введённого в Эстонии чрезвычайного положения и широкого распространения вируса COVID-19 предприятие CityBee дезинфицирует свои транспортные средства каждый день. Кроме того, автомобили снабжаются дезинфицирующими средствами и салфетками, а также одноразовыми резиновыми перчатками.
По окончании долговременной аренды тоже проводится тщательная дезинфекция до того, как следующий клиент начнёт пользоваться автомобилем.
Айт призывает всех клиентов, у кого обнаружен коронавирус и кто в недавнее время пользовался транспортным средством CityBee незамедлительно сообщить об этом. ”В этом случае мы можем изъять автомобиль из эксплуатации как минимум на 72 часа, в течение которых вирус остаётся на поверхности, и провести углублённую чистку вместе с дезинфекцией, обеспечив максимальную безопасность как для наших работников, так и для наших клиентов”, — заверила Айт.
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