CityBee снизило цены на долговременную аренду на более чем 50%

Руководитель CityBee Eesti добавила, что цель предприятия в данной кризисной ситуации — оказывать поддержку всем клиентам. ”Именно поэтому мы решили снизить цены на долговременную аренду, поскольку понимаем, что в нынешнее время много материальной неуверенности, но при этом сохраняется необходимость безопасного передвижения”, — сказала Айт. Если в обычный период стоимость аренды автомобиля на один день составляет примерно 23 €, то в условиях чрезвычайного положения стоимость аренды на день составляет 9,99 €.

Ввиду введённого в Эстонии чрезвычайного положения и широкого распространения вируса COVID-19 предприятие CityBee дезинфицирует свои транспортные средства каждый день. Кроме того, автомобили снабжаются дезинфицирующими средствами и салфетками, а также одноразовыми резиновыми перчатками.

По окончании долговременной аренды тоже проводится тщательная дезинфекция до того, как следующий клиент начнёт пользоваться автомобилем.

Айт призывает всех клиентов, у кого обнаружен коронавирус и кто в недавнее время пользовался транспортным средством CityBee незамедлительно сообщить об этом. ”В этом случае мы можем изъять автомобиль из эксплуатации как минимум на 72 часа, в течение которых вирус остаётся на поверхности, и провести углублённую чистку вместе с дезинфекцией, обеспечив максимальную безопасность как для наших работников, так и для наших клиентов”, — заверила Айт.

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