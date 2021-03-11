Circle K: у работников заправочных станций есть право не обслуживать клиентов без масок

”Быстрое и широкое распространение коронавируса в Эстонии вызывает большое беспокойство. Чтобы защитить работников Circle K и всех наших клиентов от возможного заражения вирусом, мы приняли решение ввести на заправочных станциях право для наших сотрудников отказывать клиентам без масок в выполнении заказа на еду”, — сказала коммерческий директор Circle K Диана Вейгель.

С 11 марта заказы на еду на заправочных станциях Circle K не выполняются для посетителей, которые не носят маску. Это значит, что всем посетителям заправочной станции, которые хотят заказать хот-дог, бургер, враппер, врап или какое-то иное блюдо у стойки обслуживания, следует носить маску. ”Клиенту, который забыл маску, предложат маску сотрудники заправочной станции, и если клиент решит её не надевать, мы не сможем принять его заказ на еду”, — объяснила Вейгель.

Коммерческий директор Circle K подчеркнула, что с начала пандемии предприятие приняло на заправочных станциях всевозможные меры для защиты работников и клиентов и для минимизации близких контактов. ”На всех заправочных станциях мы установили на стойки обслуживания перегородки из плексигласа, увеличили число ежедневных дезинфекций и установили дезинфицирующие средства на дверь и в разные места в магазине. Также все наши работники носят медицинские маски или визиры”, — объяснила Вейгель.

Также на двери каждой заправочной станции обозначено максимальное число посетителей, которые могут одновременно находиться во внутренних помещениях заправочной станции. ”Просим всех клиентов соблюдать требование к обеспечению максимального числа клиентов, указанное на плакате рядом с дверью. Если внутри магазина уже максимальное число клиентов, просим немного подождать, пока предыдущие клиенты выйдут из магазина”, — добавила коммерческий директор Circle K.

Для минимизации близких контактов за моторное топливо и мойку автомобиля можно платить, не входя на заправочную станцию, используя для этого платёжный автомат или мобильный платёж. Еду и товары из магазина можно заказывать предварительно на заправочную станцию через э-магазин или использовать мобильное приложение Bolt.