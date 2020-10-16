Цикл встреч-бесед с интересными людьми на русском языке откроет вечер с доктором Аркадием Поповым

”Управа Мустамяэ открывает цикл встреч-бесед с интересными людьми на русском языке. Вокруг нас так много ярких личностей, и мы рады предложить увлекательные встречи и для русскоязычного населения. Наш первый гость — доктор Аркадий Попов, врач скорой помощи с опытом работы более 25 лет, педагог, заведующий отделением медицины катастроф, главный медик страны во время чрезвычайного положения. Ведущим нового проекта Управы Мустамяэ станет известный журналист, мастер интервью Александр Цукерман! По случаю запуска нового проекта гостей первой встречи ждут сюрпризы!”- рассказал Лаури Лаатс, старейшина Мустамяэ.

Добро пожаловать на встречу с доктором Аркадием Поповым во вторник, 20 октября, в 18.00 в культурном центре ”Кая” (E.Vilde tee 118).

Билеты стоимостью 3 евро — в продаже в кассах Piletilevi (к стоимости билета добавляется плата за услугу Piletilevi 90 центов), а также за час до мероприятия в кассе ”Кая” (E.Vilde tee 118).

Все вырученные от продажи билетов средства будут переданы Фонду Таллиннской детской больницы.