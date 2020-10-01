Цифры, за которым скрываются жизни. Государство лишило пособия тысячи детей с особым потребностями

30 сентября в Пярнуском судебном доме административный суд рассматривает дело Герды Ууссаар, которая ходатайствует об отмене решения Департамента социального страхования, лишившего ее сына Маарека, страдающего редким генетическим заболеванием — муковисцидозом, инвалидности и пособия.

”У меня нет адвоката”, — говорит Герда, которая в одиночку противостоит государству. Поскольку денег на защиту у женщины не было, ей помогла мать другого ребенка с таким же заболеванием, которая уже прошла судебный путь и выиграла.

”Я разговаривал с врачами, и никто из них не понимает, почему государство не считает неизлечимую болезнь, сокращающую продолжительность жизни, достойной инвалидности. Откуда такая тактика, неясно”, — недоумевает Герда.

Если по состоянию на 30 сентября 2018 года в Эстонии было 13 232 ребенка с ограниченными возможностями, то к июне этого года их число снизилось до 10812, то есть за два года количество таких детей уменьшилось на одну пятую. Например, в 2018–2019 гг 555 детей с тяжелой степенью недуга при ходатайстве о продлении были и вовсе лишены инвалидности. Им даже не снизили степень, а просто признали полностью здоровыми. В 2019 году 742 ребенка, то есть каждый третий, у которого ранее была инвалидность, при повторном ходатайстве ее не получили. 275 детям была назначена более легкая степень, чем была до этого.

За девять месяцев прошлого года при первичном ходатайстве пятой части детей (22,8%) не была назначена инвалидность (в 2015 году этот показатель составлял 3,4%). Может показаться, что детей с ограниченными возможностями стало меньше, но на самом деле просто сотни таких детей остались без поддерживающих услуг (реабилитации за счет государства, опорного лица, услуги по присмотру и социального транспорта) и путь и небольшого, но столь необходимого пособия.

В распоряжении издания находиться письмо, которое Палата людей с ограниченными возможностями в конце прошлого года направили социальной комиссии Рийгикогу.

В ответ на письмо руководитель службы экспертизы и социальных пособий Департамента социального страхования Лейда Лахтвеэ пояснила: ”Инвалидность — это понятие, меняющееся во времени”. Именно это установлено в конвенции ООН по правам людей с ограниченными возможностями, которую Эстония ратифицировала еще восемь лет назад. Согласно конвенции, инвалидность — это не просто отклонение организма от нормы. Инвалидность возникает только тогда, когда это отклонение мешает человеку участвовать в жизни общества и окружающей среды. ”Иными словами — нарушение здоровья само по себе еще не является инвалидностью”, — поясняет Лахтвеэ.