Цифры не врут: эстонские музеи становятся все более привлекательными для посетителей

В 2019 году в Эстонии функционировало 180 музеев с 244 местами для посещений. Из всех посещаемых мест больше всего было местных музеев (96), знакомящих с историей села, небольшого городка или волости, а также много тематических музеев (66).

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По словам аналитика Департамента статистики Маали Кябин, самыми популярными, имевшими более миллиона посещений, стали именно тематические музеи, за ними следуют исторические музеи с 830 910 посещениями.

”В европейской статистике посещений музеев Эстонии по-прежнему остается в первых рядах. В прошлом году на тысячу жителей приходилось более 2650 посещений музеев, больше всего в Саареском и Тартуском уездах: на каждого местного жителя — в среднем по четыре с половиной посещения”, — сказала Кябин.

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Приблизительно пятую часть всех посетителей музеев в Эстонии составили зарубежные туристы. Немного больше их было в Тартуском (30%) и Харьюском (29%) уездах, а меньше всего — в Ярваском и Рапласком уездах (4%).

В 2019 году дети до девяти лет посещали музеи 224 400 раз, что на 27 000 посещений больше, чем годом ранее. Тематические музеи посещались 74 547 раз, популярностью среди детей пользовались также музеи природы — их посетили 43 159 раз. В прошлом году впервые отдельно регистрировалось посещение музеев людьми с ограниченными возможностями — их было 6555.

В музеях работали 1569 человек — это немного меньше, чем в 2018 году; рабочих мест, сведенных к полному рабочему времени, было 1453. В прошлом году музеи опубликовали 158 научных публикаций, из них треть — исторические музеи.

В музейных помещениях в прошлом году было проведено около 1200 выставок, или на 400 меньше, чем годом ранее. В образовательных программах участвовали более 590 000 человек, а в музейных уроках приняли участие более 300 000 детей и молодежи.