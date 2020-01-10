Чудом спасенной в Пяэскюла Кяролин пришлось ампутировать ноги

Пропавшую 19 декабря Кяролин неделю искали полицейские и добровольцы. 26 декабря девушку нашли живой на болоте Пяэскюла и доставили в больницу. Но в результате обморожения 23-летняя Кяролин потеряла обе ноги и пальцы правой руки. В опасности также и пальцы левой руки.
Сегодня издание Õhtuleht опубликовало обширное интервью с родителями Кяролин. Из него выяснилось, что у врачей не оставалось другого выхода, как ампутировать девушке ноги и пальцы правой руки.
"Предстоит также операция на пальцах левой руки. Несколько позже могут проявиться всевозможные осложнения, поэтому сейчас трудно говорить о полной картине нанесенного здоровью вреда", - сказала газете Õhtuleht мама Кяролин.
"То, что она осталась в зимнем лесу жива, - это уже чудо, но у него есть своя цена, - добавила мама. - Надеемся на врачей, которые делают, конечно, всё возможное, чтобы Кяролин поскорее вернулась домой, к любящим ее близким".
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