Чудом спасенной в Пяэскюла Кяролин пришлось ампутировать ноги

Сегодня издание Õhtuleht опубликовало обширное интервью с родителями Кяролин. Из него выяснилось, что у врачей не оставалось другого выхода, как ампутировать девушке ноги и пальцы правой руки.

"Предстоит также операция на пальцах левой руки. Несколько позже могут проявиться всевозможные осложнения, поэтому сейчас трудно говорить о полной картине нанесенного здоровью вреда", - сказала газете Õhtuleht мама Кяролин.

"То, что она осталась в зимнем лесу жива, - это уже чудо, но у него есть своя цена, - добавила мама. - Надеемся на врачей, которые делают, конечно, всё возможное, чтобы Кяролин поскорее вернулась домой, к любящим ее близким".