Чудеса случаются: в разгар эпидемии COVID-19 житель Эстонии за три дня получил новое сердце

Во время чрезвычайного положения в кардиологическое отделение Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) поступил молодой мужчина с сердечной недостаточностью. Поскольку операцию было делать поздно, нужна была пересадка. ”Во время чрезвычайного положения его сразу поставили в лист ожидания на экстренную пересадку и за три дня через Scandiatransplant мы получили для него новое сердце”, — рассказал член правления PERH Пеэп Тальвинг.

Он отметил, что часто пациентам приходится ждать месяцами и в данном случае человеку очень повезло. Его доставили в Хельсинки, где сразу же прооперировали. Сейчас с мужчиной все хорошо.

Данный случай показывает, что во время ЧП больницы занимались не только коронавирусом. ”Мы не останавливали плановое лечение ни на секунду, что бы ни говорили СМИ. Мы лишь несколько его ограничили”, — отметил Талвинг. Это подтверждают и цифры. По сравнению с прошлым годом, объемы лечебных работ в больнице с января по середину мая снизились всего на 15%.

Не прекращала плановое лечение и Клиника Тартуского университета. По словам руководителя онкологического центра Пеэтера Падрика, они продолжили как активное лечение, химиотерапию, так и операции. ”Во время коронакризиса мы отменили проверочные визиты и действия, которые не являются срочными. Пока у нас нет информации, что это ухудшило чье-то состояние”, — отметил он.

„Paljud inimesed ei pöördu niigi õigel ajal arsti poole, seda enam, kui nad kardavad viirust,” ütleb Peeter Padrik Tartu ülikooli kliinikumist. Jassu Hertsmann

При этом врачей беспокоит, что во время кризиса не проводились скриниги, в результате чего появились новые пациенты. Сколько именно, пока оценить нельзя. Некоторые люди сами сторонились из-за коронавируса больниц. ”Все общество было закрыто и это могло повлиять на передвижения пациента, если мы говорим о возникновении новых опухолей. Но это так во всем мире”, — сказал Падрик.

Как Падрик, так и Тальвинг отмечают, что проблемы возникали прежде всего на уровне оказания первичной медицинской помощи, поскольку семейные врачи прекратили очные приемы.

Данные Больничной кассы показывают, что за предшествовавшие ЧП 67 дней (с 5 января по 11 марта) и за 67 дней ЧП (с 12 марта по 17 мая) очень больших различий в количестве пациентов, впервые обратившихся за помощью, не наблюдается. Да, их числе немного уменьшилось, но во многом из-за того, что не проводились скрининги. Количество операций при этом осталось в случае со многими болезнями на более или менее одном уровне. Смотрите график!