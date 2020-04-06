Чтобы вразумить непонятливых полиция начала штрафовать нарушителей правила 2+2

"Прежде всего общаемся с людьми, разъясняем важность введенных ограничений. Наша работа - спасать человеческие жизни, реагируя на все опасные для жизни и здоровья людей события. Таким событием в нынешней ситуации может быть, к примеру, пребывание в компании на улице", - отмечает Кумм.

"К счастью, большая часть жителей понимает необходимость требования 2+2, и мы за это им очень благодарны!"

Весенняя погода сейчас становится всё теплее. Полицейский отмечает, теперь нужно будет больше работать с теми, кому не терпится выехать за город. "Это мы наблюдали на минувших выходных в Ягала и Кейла-Йоа, где можно на парковке было до 100 машин. Не намного спокойнее было и на Вируском болоте, где припарковались почти полсотни машин".

По словам Кумма, в более чем ста случаях бесед было не достаточно, и полиция пришлось делать людям предписания или возбуждать дела о проступке. "Если они не понимают, мы можем им сделать письменное предписание, а при его неисполнении - назначить денежное взыскание, что и было пару раз сделано", - сообщил полицейский чиновник.

Другими словами, людей оштрафовали, и, как сообщалось в прессе, сумма была в размере ста евро.

"Двигаться на свежем воздухе не запрещено, но нужно избегать известных всем мест, куда собирается народ. В Эстонии есть туристические тропы, где можно спокойно наслаждаться природой и соблюдать при этом правило 2+2", - подчеркивает Кумм.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!