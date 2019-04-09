”Чтобы волость развивалась”. Репинский хочет, чтобы в Йыхви правили свои

Репинский стал волостным старейшиной Йыхви в июне 2018 года.
Почему избирательный союз Осипенко был согласен дать вам место старейшины?
Мы так договорились. Мы не хотели прийти к власти просто так, чтобы быть мелким партнером, который ни на что не может воздействовать.
В последнем номере Eesti Ekspress писалось, что в Йыхви начали увольнять после того, как вы встретились с Осипенко.
Это не соответствует действительности. За все это время я встречался с Осипенко, быть может, пару раз. В последний раз — в прошлом году. Там же написано и то, мол, Екатерина Васильева к нему ходила, однако, она вообще никогда Осипенко не видела.
Откуда же пошло такое утверждение?
Мне думается, что из оппозиции. Там — в оппозиции — весьма удивительные люди, умеющие выдумывать нечта.
А что насчет и.о. финансового управляющего волостной управы и волостного секретаря?
У нас с ними договоренность, что я не комментирую их проблемы и увольнения. Если бы они подходили, и все было бы идеально, разумеется, никто бы их не отпустил.
Вы же знали, что так и так не продолжите работу в волости. Почему же вы не оставили это решить новому волостному старейшине?
Как я и говорил: решим вместе. Волостная управа вместе с четырьмя членами правительства обсудила организацию политики персонала. Зачем мне это было нужно? Я формировал команду.
После парламентских выборов, когда вы знали, что уйдете в Рийгикогу?
Конечно. Это моя команда, я с ними связан, и в Йыхви у власти центристы.
А новая команда уже сформирована?
Еще нет.
Я не понял. Вы собрали свою команду, а сами идете в Рийгикогу?
Я — глава Йыхвиского отделения Центристской партии. У власти — центристы, и потому важно, чтобы там трудились люди из моей команды.
И все же остается неясным: зачем увольнять более десятка человек.
Для того, чтобы волость развивалась, и мы смогли бы воплотить все запланированные проекты. Я же не набирал этих людей к себе домработницами. Они должны трудиться на благо волости. И чтобы проекты стали реальностью, важно найти именно тех людей, тех хороших специалистов, кто с этим справится, кто видит развитие волости так же, как видит его волостная управа.
Журналист ”Северного побережья” писал, мол, увольняя, вы выполняете заказ.
Это его фантазия.
Полностью интервью с Мартином Репинским читайте в Eesti Päevaleht.