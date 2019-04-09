”Чтобы волость развивалась”. Репинский хочет, чтобы в Йыхви правили свои

Почему избирательный союз Осипенко был согласен дать вам место старейшины?

Мы так договорились. Мы не хотели прийти к власти просто так, чтобы быть мелким партнером, который ни на что не может воздействовать.

В последнем номере Eesti Ekspress писалось, что в Йыхви начали увольнять после того, как вы встретились с Осипенко.

Это не соответствует действительности. За все это время я встречался с Осипенко, быть может, пару раз. В последний раз — в прошлом году. Там же написано и то, мол, Екатерина Васильева к нему ходила, однако, она вообще никогда Осипенко не видела.

Откуда же пошло такое утверждение?

Мне думается, что из оппозиции. Там — в оппозиции — весьма удивительные люди, умеющие выдумывать нечта.

А что насчет и.о. финансового управляющего волостной управы и волостного секретаря?

У нас с ними договоренность, что я не комментирую их проблемы и увольнения. Если бы они подходили, и все было бы идеально, разумеется, никто бы их не отпустил.

Вы же знали, что так и так не продолжите работу в волости. Почему же вы не оставили это решить новому волостному старейшине?

Как я и говорил: решим вместе. Волостная управа вместе с четырьмя членами правительства обсудила организацию политики персонала. Зачем мне это было нужно? Я формировал команду.

После парламентских выборов, когда вы знали, что уйдете в Рийгикогу?

Конечно. Это моя команда, я с ними связан, и в Йыхви у власти центристы.

А новая команда уже сформирована?

Еще нет.

Я не понял. Вы собрали свою команду, а сами идете в Рийгикогу?