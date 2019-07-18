18.07.2019, 18:30

Чтобы не страдать в очереди в трамвпункт: для получения первой помощи для лечения ран можно обращаться в аптеки


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Чтобы не страдать в очереди в трамвпункт: для получения первой помощи для лечения ран можно обращаться в аптеки
Foto: Benu Apteek

Летняя погода призывает активнее проводить время вне дома и в связи с этим учащаются падения, ссадины и всевозможные другие травмы, которые требуют лечения. Фармацевт Benu Apteek Лаури Баар дает рекомендации по уходу за ранами и по содержанию домашней аптечки.

Люди еще не привыкли для получения первой помощи для лечения ран обращаться в аптеки, поскольку свыклись с тем, что раны лечат сестры или врачи, а аптекари только выдают лекарства и разные средства. Сегодня это точно не так — знания и умения аптекарей в области лечения ран находятся на довольно высоком уровне.

По словам Лаури Баара, современное лечение ран стало довольно специфичным. Если раньше раны довольно легко классифицировали на, например, механические (травмы) или же химико-термические (ожоги, охлаждения, химия), то сегодня эти категории распределяются на еще много подвидов. Поэтому для каждой раны есть свои эффективно действующие препараты. Но комплект для первичного ухода за ранами мог бы быть в каждой домашней аптечке.

Начните с очистки

Рану прежде всего нужно очистить и удалить из нее инородные тела, и для этого одним их первых средств в домашней аптечке может быть дезинфицирующий раствор. ”Первым средством ухода могут быть довольно простые препараты — как со спиртом, так и без. Действуют они примерно одинаково, но спиртосодержащие средства щипят сильнее нежели средства без спирта и поэтому последние больше подходят для детей и людей с низкой переносимостью боли”, — пояснил Баар.

По утверждению фармацевта, в случае небольших ссадин можно использовать классические средства — например, пероксид (перекись), но для глубоких ран они не подходят. Больше внимания требуют и долго не заживающие раны. ”Поскольку длительное использование обычных дезинфекторов может привести к высыханию раны, что будет препятствовать ее заживлению, то для долго не заживающих ран нужно использовать другие средства”, — рекомендует Баар.

Накройте рану подходящим средством

В домашней аптечке обязательно должен быть перевязочный материал. ”Хотя простой бинт для всех ран не подойдет, но в качестве первого средства он достаточен. Также дома могут быть парафиновые повязки, которые исключают приклеивание перевязки к ране”, — говорит Баар.

Также необходимо иметь пластыри для ожогов и различные мази и крема. Хорошо, когда эти средства есть дома, но, при необходимости, их можно найти в большинстве аптек.

По словам фармацевта, средства для ухода за ранами зависят от типа раны, влажности, возраста раны и ее местонахождения. ”Поскольку пластырей, кремов и различных средств довольно много, то нельзя использовать одно и то же для всего — например, есть специальные пластыри для пяток, поясницы, ожогов и шрамов”, — пояснил Баар.

Для послеоперационных ран, пролежней и долгосрочных ран есть специальные растворы, гели и пластыри, но перед их использованием нужно проконсультироваться со специалистом (врач, сестра или аптекарь), чтобы убедиться в соответствии этого средства именно этому типу раны.

Возникновение шрамов можно избежать

Те, кто переживает из-за возможных шрамов, могут найти в аптеках специальные товары для предотвращения рубцовой ткани. Имеются как специальные пластыри, так и крема и мази, но что из них предпочесть?

По словам Баара, у каждого средства есть свои плюсы и минусы, и при выборе важную роль играет тип раны и ее местонахождение, а также учитывается и пожелание пациента. ”Пластыри удобнее, поскольку их можно использовать долгое время, а крема и мази нужно чаще намазывать. Но если рана находится на видимом месте, куда человек не хочет клеить пластырь, то крема и мази — это хорошая альтернатива”, — пояснил он.

Поскольку в целом шрамы являются скорее косметической проблемой, которая требует специфических средств, нежели обычное лечение ран, то средства для предотвращения рубцовой ткани стоят дороже, чем обычные пластыри и бинты.

”В лечении ран критически важно его скорое начало и поэтому быстрее попасть в аптеку, нежели ждать на приеме в отделении экстренной медицины или в очереди к врачу. Разумеется, может быть ситуация, когда аптекарь посоветует с раной обратиться к врачу, но обычно в аптеке можно найти необходимые советы и средства для большинства ран”, — отмечает Баар.

Например, Benu Apteek предлагает консультации по лечению ран и так каждый может получить совет о том, как лечить раны и швы, и какие препараты есть как для легких, так и для хронических ран.

ТОП

”К врачу нужно обращаться и тогда, когда рана очень глубокая и ее нужно зашить или же речь идет о необычной ране — например, о химическом ожоге или обморожении”, — добавляет Баар. ”Также к врачу стоит обращаться и в случае хронических ран, чтобы узнать, какие есть возможности для компенсации лечения такой раны в Больничной кассе”.

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