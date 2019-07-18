Чтобы не страдать в очереди в трамвпункт: для получения первой помощи для лечения ран можно обращаться в аптеки

В домашней аптечке обязательно должен быть перевязочный материал. ”Хотя простой бинт для всех ран не подойдет, но в качестве первого средства он достаточен. Также дома могут быть парафиновые повязки, которые исключают приклеивание перевязки к ране”, — говорит Баар.

Также необходимо иметь пластыри для ожогов и различные мази и крема. Хорошо, когда эти средства есть дома, но, при необходимости, их можно найти в большинстве аптек.

По словам фармацевта, средства для ухода за ранами зависят от типа раны, влажности, возраста раны и ее местонахождения. ”Поскольку пластырей, кремов и различных средств довольно много, то нельзя использовать одно и то же для всего — например, есть специальные пластыри для пяток, поясницы, ожогов и шрамов”, — пояснил Баар.

Для послеоперационных ран, пролежней и долгосрочных ран есть специальные растворы, гели и пластыри, но перед их использованием нужно проконсультироваться со специалистом (врач, сестра или аптекарь), чтобы убедиться в соответствии этого средства именно этому типу раны.

Возникновение шрамов можно избежать

Те, кто переживает из-за возможных шрамов, могут найти в аптеках специальные товары для предотвращения рубцовой ткани. Имеются как специальные пластыри, так и крема и мази, но что из них предпочесть?

По словам Баара, у каждого средства есть свои плюсы и минусы, и при выборе важную роль играет тип раны и ее местонахождение, а также учитывается и пожелание пациента. ”Пластыри удобнее, поскольку их можно использовать долгое время, а крема и мази нужно чаще намазывать. Но если рана находится на видимом месте, куда человек не хочет клеить пластырь, то крема и мази — это хорошая альтернатива”, — пояснил он.

Поскольку в целом шрамы являются скорее косметической проблемой, которая требует специфических средств, нежели обычное лечение ран, то средства для предотвращения рубцовой ткани стоят дороже, чем обычные пластыри и бинты.

”В лечении ран критически важно его скорое начало и поэтому быстрее попасть в аптеку, нежели ждать на приеме в отделении экстренной медицины или в очереди к врачу. Разумеется, может быть ситуация, когда аптекарь посоветует с раной обратиться к врачу, но обычно в аптеке можно найти необходимые советы и средства для большинства ран”, — отмечает Баар.

Например, Benu Apteek предлагает консультации по лечению ран и так каждый может получить совет о том, как лечить раны и швы, и какие препараты есть как для легких, так и для хронических ран.

”К врачу нужно обращаться и тогда, когда рана очень глубокая и ее нужно зашить или же речь идет о необычной ране — например, о химическом ожоге или обморожении”, — добавляет Баар. ”Также к врачу стоит обращаться и в случае хронических ран, чтобы узнать, какие есть возможности для компенсации лечения такой раны в Больничной кассе”.