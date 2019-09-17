Чтобы не допустить вторую Бронзовую ночь. У полиции появится свой резерв в 700 человек за 20 млн евро

Резерв внутренней обороны — последний пункт коалиционного договора EKREIKE, который будет на страже для подавления возможных массовых беспорядков, защиты жизненно важных объектов (например, больниц) и укрепления пограничной охраны.

Вице-канцлер МВД по спасению, урегулированию кризисов и делам народонаселения Виола Мурд говорит, что резервистов будут привлекать, в первую очередь, при необходимости поддержания общественного порядка, если нужно будет увеличить присутствие полиции и гарантировать ротацию для выполнения заданий.

"Создание резерва внутренней обороны — одно из решений для необходимости быть готовым к масштабным кризисам", — говорит Мурд. В качестве примеров подобных кризисов она приводит события Бронзовой ночи 2007 года, аннексию Крыма и беспорядки "желтых жилетов" во Франции.

Руководитель отдела МВД по спасению и урегулированию кризисов Яанис Отсла в августе сообщил, что идея резерва внутренней обороны и раньше обсуждалась, но сильное давление насчет его создания начало идти от нового правительства.

Любой человек с улицы в резерв не попадет, а места будут заполняться в соответсвии с необходимостью. Какие именно места резервисты будут заполнять и сколько их будет, Министерство внутренних дел не разглашает.