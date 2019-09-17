17.09.2019, 13:28

Чтобы не допустить вторую Бронзовую ночь. У полиции появится свой резерв в 700 человек за 20 млн евро

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rus.delfi.ee
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Чтобы не допустить вторую Бронзовую ночь. У полиции появится свой резерв в 700 человек за 20 млн евро
Foto: Marko Mumm

У полиции появится собственный резерв, как и у Сил обороны. Из половины резервистов военной полиции Сил обороны будет сформирован резерв внутренней обороны.

Резерв внутренней обороны — последний пункт коалиционного договора EKREIKE, который будет на страже для подавления возможных массовых беспорядков, защиты жизненно важных объектов (например, больниц) и укрепления пограничной охраны.

Вице-канцлер МВД по спасению, урегулированию кризисов и делам народонаселения Виола Мурд говорит, что резервистов будут привлекать, в первую очередь, при необходимости поддержания общественного порядка, если нужно будет увеличить присутствие полиции и гарантировать ротацию для выполнения заданий.

"Создание резерва внутренней обороны — одно из решений для необходимости быть готовым к масштабным кризисам", — говорит Мурд. В качестве примеров подобных кризисов она приводит события Бронзовой ночи 2007 года, аннексию Крыма и беспорядки "желтых жилетов" во Франции.

Руководитель отдела МВД по спасению и урегулированию кризисов Яанис Отсла в августе сообщил, что идея резерва внутренней обороны и раньше обсуждалась, но сильное давление насчет его создания начало идти от нового правительства.

Любой человек с улицы в резерв не попадет, а места будут заполняться в соответсвии с необходимостью. Какие именно места резервисты будут заполнять и сколько их будет, Министерство внутренних дел не разглашает.

В резервисты будут записывать тех, кто отслужил в армии. Часть резервистов Сил обороны, в основном военная полиции и прошедшие спецподготовку пехотинцы, будут перенесены из старого списка в новый. Кроме этого в общий резерв будут добавлены как бывшие полицейские, так и выпускники Академии МВД.

Сейчас МВД планирует каждый год закупать экипировку для 160 резервистов, которых за четыре года должно набраться 700 человек. За формирование и учения резервистов будет отвечать Департамент полиции и погранохраны

Требования к резервистам еще обсуждаются, но уже ясно, что кандидат в резервисты не должен иметь судимость, и должен отвечать требованиям к состоянию здоровья и владению эстонским языком.

Примерные расходы на резерв МВД на четыре года составляют 19,7 млн евро, то есть примерно 5 млн евро в год. Прежде всего туда входит экипировка, которая будет похожа на подразделения быстрого реагирования погранохраны.

Также деньги пойдут на организацию обучения и создания для Департамента полиции и погранохраны возможности к формированию.

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