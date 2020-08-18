Чтобы избежать самоизоляции после въезда в Эстонию, австриец хотел устроить собрание непосредственно в Таллиннском аэропорту

Австрия входит в число тех стран, по прибытии откуда нужно находиться в Эстонии в двухнедельной изоляции. Аэропорт проконсультировался по этому вопросу с Департаментом полиции и погранохраны (PPA ), а также с Департаментом здоровья.

В PPA отметили, что непонятно, с кем будет встречаться австриец и как долго будет проходить эта встреча. "Мы считаем, что это не совсем правильно", — сообщила сотрудник пограничного пункта аэропорта Ану-Сигне — Парвиайнен.

Департамент здоровья также подчеркнул, что вне зависимости от того, состоится ли встреча юридически в Эстонии или нет, ее участники будут контактировать друг другом, поэтому ведомство не считает такую встречу правильным решением.

Так как заявка на аренду помещений в аэропорту так и не поступила, по всей видимости, планы по проведению собрания были отменены. Никаких подобных запросов Таллиннский аэропорт больше не получал.

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