Что такого делает полиция в системе розыскной информации KAIRI, о чем мы не должны знать?

Скандал вокруг KAIRI возник в 2009 году, когда Специальная комиссия по надзору за учреждениями безопасности Рийгикогу выявила там недостоверную и непроверенную информацию. По словам председателя комиссии Яануса Рахумяги (Партия реформ), это были ”рассказы дворников о некоторых людях”.

Когда разразился скандал, некоторые члены Рийгикогу и министры захотели узнать, что о них там написали полицейские: ”Некоторые были удовлетворены, но не все, — сказал тогда Рахумяги ”Экспрессу”. — Остались недовольными те, о ком были собраны ложные сведения. Информация, не имеющая никакого отношения к безопасности и правопорядку”.

В тот момент у KAIRI было более 4500 пользователей. Специальная комиссия приказала полиции очистить базу данных.

Работа KAIRI осуществлялась в соответствии с правилами, которые были утверждены генеральным директором Департамента полиции Харри Тууле и его преемником Робертом Антроповым в 2002 и 2004 годах.

В соответствии с законодательством оба документа были определены для внутреннего использования на срок до десяти лет. Таким образом, полиция знала, что в недалеком будущем правила KAIRI станут общедоступными.

”Экспресс” хотел познакомиться с обоими документами в этом году. ДПП прислал нам правила KAIRI с сокращениями. Хотя процедура ведения инфосистемы с течением времени несколько раз менялась, по данным полиции, но меры, тактика и технологические решения частично совпадают.

Инспекция по защите данных (AKI) решила, что ДПП должен опубликовать документы в полном объеме. Чтобы это предотвратить, ДПП мог бы определить документы как государственную тайну, но не сделал этого.

Напротив, генеральный директор Департамента полиции Эльмар Вахер обратился к министру внутренних дел Марту Хельме и попросил его при содействии министра юстиции Райво Аэга приостановить исполнение решения AKI.

ДПП называет это мерой временной — до тех пор, пока Рийгикогу, в соответствии с предложением департамента, не изменит общие ограничения доступа, предусмотренные в Законе об общественной информации, на срок более десяти лет.