Что станет с правительством? Ярвик после встречи с Ратасом: вопросы для него составил канцлер Леметти

”Все вопросы, которые он задал, были хорошо узнаваемы — их составил канцлер Иллар Леметти, — написал Ярвик в Facebook после вчерашней встречи. — На все вопросы Ратас получил от меня очень конкретные ответы”.
По словам Ярвика, на встречу он принес кипу документов с конкретными фактами и доказательствами. ”Юри сказал, что они ему не нужны, но я предложил их в качестве подкрепления разговору”, — отметил министр.
Премьер-министр Юри Ратас после встречи сообщил, что подозрения в отношении Ярвика не опровергли его понимание вопроса и не внесли ясность.
Ратас добавил, что судьба Ярвик на посту министра все же прояснится в ближайшие дни, так как это надо будет обсудить с коалиционными партнерами и внутри партии.
"Но эта встреча не дала мне ответов и не подняла доверие", — подчеркнул Ратас.
Готов ли Ратас к тому, что из-за отставки Ярвика может распасться правительство? Ратас ответил, что на посту премьер-министра надо быть готовым ко всему, но он приложит усилия к тому, чтобы коалиция продолжила существовать.
Напомним, что ранее министр финансов Мартин Хельме заявил, что если Ярвика заставят уйти в отставку, то правительство развалится.
Врал ли министр сельской жизни Март Ярвик насчет скандала с листерией? В прошлый четверг выяснилось, что советник Ярвика Урмас Арумяэ помимо интересов министра представляет интересы своего адвокатского бюро.
Арумяэ покинул должность, однако Ярвик подобного заявления не сделал.
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