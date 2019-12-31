Что случилось? Работа системы дигитальных рецептов была нарушена около двух часов
Вчера вечером на протяжении приблизительно двух часов невозможно было ни купить лекарства на основании дигитального рецепта, ни проверить наличие страховки у пациента.
Вчера вечером на протяжении приблизительно двух часов невозможно было ни купить лекарства на основании дигитального рецепта, ни проверить наличие страховки у пациента.
"Вчера были перебои в работе э-услуг Больничной кассы, который были вызваны административной ошибкой. Нарушены были услуга дигитального рецепта и контроль наличия страховки", - сказала Delfi специалист по коммуникации Больничной кассы Вивика Тамра.
Проблемы начались в 16 часов, и инцидент завершился в 18 часов. Также были перебои поздним вечером и ночью, кода проводили работы по обслуживанию системы.
Тамра отметила, что в случае таких инцидентов всех людей принимают как застрахованных и никто без лечения не остается. В случае неполадок дигитального рецепта Больничная касса советует немного подождать, поскольку обычно перебои длятся 15-30 минут. "В случае более длительной неполадки можно обратиться в отделение экстренной медицины, где всегда можно получить лекарства", - сказала Тамра и добавила, что в качестве третьего варианта также еще остается бумажный рецепт.
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