Что случилось? Работа системы дигитальных рецептов была нарушена около двух часов

"Вчера были перебои в работе э-услуг Больничной кассы, который были вызваны административной ошибкой. Нарушены были услуга дигитального рецепта и контроль наличия страховки", - сказала Delfi специалист по коммуникации Больничной кассы Вивика Тамра.

Проблемы начались в 16 часов, и инцидент завершился в 18 часов. Также были перебои поздним вечером и ночью, кода проводили работы по обслуживанию системы.

Тамра отметила, что в случае таких инцидентов всех людей принимают как застрахованных и никто без лечения не остается. В случае неполадок дигитального рецепта Больничная касса советует немного подождать, поскольку обычно перебои длятся 15-30 минут. "В случае более длительной неполадки можно обратиться в отделение экстренной медицины, где всегда можно получить лекарства", - сказала Тамра и добавила, что в качестве третьего варианта также еще остается бумажный рецепт.