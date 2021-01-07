Что случилось? Ида-Таллиннская центральная больница внезапно сократила выдающегося кардиолога

Тийна Ууэтоа руководила кардиологическим центром последние 13 лет. В 2017 году она получила звание "врача года" Ида-Таллиннской центральной больницы.

Но на собрании правления 16 декабря 2020 года председатель правления Ральф Алликвеэ заявил, что Ууэтоа больше не годится в руководители кардиологического центра и может продолжить работу в больнице в качестве врача-консультанта.

Причину такого решения ей не обхяснили. Как говорит сама кардиолог, до этого ее рпботу называли безупречной.

"На собрании мне сообщили, что если я не соглашусь отказаться от дейтвующего рабочего договора, то мне начнут выписывать предупреждения и выговоры. С такой перспективой невозможно было продолжать работать в Ида-Таллиннской центральной больнице хоть кем-то", — рассказывает кардиолог.

В итоге она согласилась уйти с должности. Официально ее сократили, она получила компенсацию за сокращение. Сама Ууэтоа хочет извиниться перед своими пациентами и объяснить, что ее работа с ними прекратилась не по собственному желанию.

Ральф Алликвеэ сообщил, что "ни одна должность не вечна, организация меняется и вместе с ней должностные обязанности". По его словам, Ууэтоа предлагали должность врача-консультанта с такой же зарплатой, как и на должности руководителя, но она отказалась.

Сто на самом деле произошло между врачами, Тийна Ууэтоа не готова рассказать. "Время все прояснит. Я должна все это для себя обдумать", — сказала она, намекнув, что ее уход не был добровольным и стал для нее неожиданностью.

Согласно имеющейся у Eesti Ekspress информации, Ууэтоа займет должность главы по клиническим разработкам в частной медицинской компании Confido Healthcare Group.