Что происходит? Postimees покидают еще шесть журналистов

Об уходе сообщили журналисты отдела расследовательской журналистики Мари Метс, Мартин Лайне, Хелен Михельсон и Оливер Кунд, а также редактор Хенрик Ильвес. Также свою должность покидает руководитель отдела мнений Индрек Леппик.

Кроме того, сегодня председатель правления Андрус Раудсалу предложил руководителю отдела расследовательской журналистики Холгеру Роонемаа, который должен был покинуть свой пост через месяц, сделать это ”со дня”, с чем Роонемаа согласился.

23 декабря мы писали, что член правления AS Postimees Grupp и ответственный издатель Postimees Мерили Никколо по соглашению сторон покинула должность. Заявление об уходе подал и руководитель отдела расследовательской журналистики Postimees Холгер Роонемаа.

"Я подал заявление об уходе после Мерили, поскольку не вижу, что мы можем продолжать заниматься независимой журналистикой", — пояснил Роонемаа.