Что происходит? Катри Райк уходит с руководящих должностей в Социал-демократической партии

Райк сообщила о своем желании покинуть не только место вице-председателя и члена правление партии, но также и руководителя Ида-Вируского округа партии.

Свое решение Райк обосновала тем, что ее рабочие обязанности в Нарвской горуправе не позволяют заниматься другими инициативами, требующими много времени.

"У меня просто не хватает на это времени", — прокомментировала Райк свое решение.

Она добавила, что еще окончательно не решила, будет ли выходить из Социал-демократической партии, и это зависит от формирования избирательных списков — с кем вместе она будет баллотироваться.

Райк намекнула, что баллотироваться только с избирательным союзом "Наша Нарва" было бы неразумно. "Моя партия — это Нарва", — добавила она.