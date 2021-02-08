Что происходит? Катри Райк уходит с руководящих должностей в Социал-демократической партии(15)
Мэр Нарвы Катри Райк сообщила, что покидает должность вице-председателя Социал-демократической партии.
Мэр Нарвы Катри Райк сообщила, что покидает должность вице-председателя Социал-демократической партии.
Райк сообщила о своем желании покинуть не только место вице-председателя и члена правление партии, но также и руководителя Ида-Вируского округа партии.
Свое решение Райк обосновала тем, что ее рабочие обязанности в Нарвской горуправе не позволяют заниматься другими инициативами, требующими много времени.
"У меня просто не хватает на это времени", — прокомментировала Райк свое решение.
Она добавила, что еще окончательно не решила, будет ли выходить из Социал-демократической партии, и это зависит от формирования избирательных списков — с кем вместе она будет баллотироваться.
Райк намекнула, что баллотироваться только с избирательным союзом "Наша Нарва" было бы неразумно. "Моя партия — это Нарва", — добавила она.
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