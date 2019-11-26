Что пожелал Зеленский эстонскому народу? Перевод с украинского языка

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил Эстонию с официальным визитом. На встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд он написал несколько предложений в памятной книге. RusDelfi публикует перевод его сообщения.
"Для меня особая честь быть с официальным визитом на гостеприимной эстонской земле.
Украина высоко ценит неизменную поддержку Эстонской Республикой суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также всестороннюю поддержку ее европейской и евроатлантической интеграции.
Убежден, что вместе мы сможем защитить нашу свободу и построить лучшее будущее ради следующих поколений.
Желаю мира и процветания дружественной Эстонии!" — написал Зеленский.
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