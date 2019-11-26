26.11.2019, 16:10

Что пожелал Зеленский эстонскому народу? Перевод с украинского языка

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Kersti Kaljulaid kohtub Ukraina presidendiga
Kersti Kaljulaid kohtub Ukraina presidendigaFoto: Ilmar Saabas

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил Эстонию с официальным визитом. На встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд он написал несколько предложений в памятной книге. RusDelfi публикует перевод его сообщения.

"Для меня особая честь быть с официальным визитом на гостеприимной эстонской земле.

Украина высоко ценит неизменную поддержку Эстонской Республикой суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также всестороннюю поддержку ее европейской и евроатлантической интеграции.

Убежден, что вместе мы сможем защитить нашу свободу и построить лучшее будущее ради следующих поколений.

Желаю мира и процветания дружественной Эстонии!" — написал Зеленский.

Смотрите, что ему подарила Кальюлайд.

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