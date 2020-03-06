Что означает карантин и каково право работника остаться дома в случае угрозы инфицирования?

По оценке Департамента здравоохранения, риск проникновения вируса в Эстонию высок, но опасность его распространения на местном уровне низкая при условии принятия соответствующих мер по управлению распространения инфекций. Это включает в себя рекомендации оставаться дома в течение 14 дней тем, кто прибыл из зон распространения вируса, и контролировать свое здоровье на появление симптомов вируса, использовать возможности для работы или учебы из дома, избегать мест скопления людей и воспользоваться услугой курьера по доставке пищи для своих близких.

Значит ли это, что вернувшиеся из эпицентра вирусной инфекции люди должны по сути оставаться в карантин, а также какие у них в таком случае права для отказа от работы или в получении компенсации по нетрудоспособности?

Хотя по существу такую изоляцию можно назвать карантином, но юридически это не так. Целью карантина является предотвращение распространения особо опасной заразной болезни за пределами ее вспышки, это устанавливается местными властями в очень четко регламентированной ситуации поо предложению Департамента здравоохранения. Такое ограничение свободы передвижения должно быть соразмерным и оправданным, и никто не может сам себя ”оставить на карантин”.

В данном случае сомнительно даже то, является ли коронавирус особенно опасным инфекционным заболеванием, потому что оно должно быть инфекцией с высоким уровнем заразительности, которая быстро и широко распространяется или является тяжелой или опасной для жизни. Это в настоящее время Департамент здравоохранения ее таковой не рассматривает, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала ввести каких-либо особых ограничений для туристов или поездок.

По словам Катрин Мартис, юриста платформы HUGO.legal, работодатель должен платить среднюю заработную плату работнику, который был принудительно отстранен от работы из-за подозрений на вирусную инфекцию, за проведенное дома время. ”Если больничный лист не выдан, человек чувствует себя хорошо, а работа позволяет работать на дому, то по согласованию с работодателем это, безусловно, разумное решение. При отсутствии возможности работать удаленно по соглашению сторон также может быть рассмотрен вариант отпуска. Однако, если по какой-либо причине эти варианты недоступны и работодатель все-таки отстраняет работника от должности, то согласно статье 35 Закона о трудовом договоре последнему нужно выплатить среднюю заработную плату за время согласно, когда работодатель не предоставил работнику работу ”, — добавила Мартис.