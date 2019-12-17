Что нам теперь делать с Хельме? Опрос RusDelfi

Хельме вспомнил слова Владимира Ленина о ”каждой кухарке, которая может управлять государством”. ”Теперь мы стали свидетелями того, как одна продавщица стала премьер-министром и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства”, — заявил он.

Слова Хельме вызвали бурную реакцию по обе стороны Финского залива. Оппозиционные партии Эстонии требуют голову министра, а сама госпожа премьер-министр Финляндии пытается отшутиться в фэйсбуке. RusDelfi проводит опрос: что же нам всем делать с Мартом Хельме?