17.12.2019, 11:11

Что нам теперь делать с Хельме? Опрос RusDelfi

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EST 10
Mart Helme valitsuse pressikonverentsil 21.11.2019
Mart Helme valitsuse pressikonverentsil 21.11.2019Foto: Madis Veltman

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме допустил очень странный пассаж в адрес премьер-министра Финляндии Санны Марин.

Хельме вспомнил слова Владимира Ленина о ”каждой кухарке, которая может управлять государством”. ”Теперь мы стали свидетелями того, как одна продавщица стала премьер-министром и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства”, — заявил он.

Слова Хельме вызвали бурную реакцию по обе стороны Финского залива. Оппозиционные партии Эстонии требуют голову министра, а сама госпожа премьер-министр Финляндии пытается отшутиться в фэйсбуке. RusDelfi проводит опрос: что же нам всем делать с Мартом Хельме?

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