Что на самом деле случилось со спасенным из реки Пярну волком? Виноваты могут быть браконьеры

Агентство окружающей среды подозревает, что прославившийся на весь мир волк мог стать жертвой браконьеров. Однако, это сложно доказать, поэтому судьба волка до сих пор не ясна.

По словам представителя агентства, имеющаяся сейчас информация и подобные прецеденты в соседних странах все же указывают на то, что в исчезновении волка замешаны браконьеры. Кроме того, в округе, где пропал волк, за последние восемь лет пропадали и другие волки.

То, что ошейник с GPS-датчиком просто сломался, и поэтому сигнал пропал, считается маловероятным. К тому же, помимо GPS-сигнала, в устройство вмонтирован еще один передатчик с автономным питанием, который посылает VHF-сигнал, по которому также можно определить местонахождение объекта.

В феврале этого года из реки Пярну был спасен молодой волк, которого сначала приняли за собаку. Позже на прославившегося на весь мир волка надели специальный ошейник для отслеживания с GPS-сигналом и отпустили на волю. Теперь же GPS-сигнал пропал.

За день до исчезновения сигнала, молодого волка зафиксировала камера агентства. Он был не один, а еще с каким-то волком. После фиксации камерой, волк сделал примерно 20-километровый забег в сторону Кивиыли, и затем его сигнал пропал.

Вероятность того, что волк будет найден живым, невелика, не более пяти процентов. В ближайшие недели сотрудники агентства просмотрят все находящиеся в районе камеры. Если волк или волки живы, они должны где-то оставить свой след.