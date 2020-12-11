Что известно о женщине из Кохтла-Ярве, попавшей в список самых разыскиваемых преступников Европы

Наталья Котлярова лично приобретала наркотическое средство в больших количествах (лицо, от которого Котлярова получала наркотики, не установлено), хранила вещество и расфасовывала в более мелкие пакеты, все это делалось по месту жительства. Затем она передавала готовый ”товар” посредникам для продажи на улице. По мнению суда, Котлярова контролировала как посредников, так и дилеров, являясь в этой организации ”главным боссом”.
При наборе новых членов в свою команду предусмотрительная наркобаронша изначально давала им меньшее количество упаковок для продажи, а когда возникали доверительные отношения с дилером или посредником, увеличила количество. Женщина награждала своих ”сотрудников” за быструю и четкую работу бесплатными пакетами с веществами.
С июня по конец августа 2013 года Наталья Котлярова передавала пакеты с запрещенными веществами регулярно — не менее 2-3 раз в неделю.
Что говорят о ней знакомые?
В комментариях к новости RusDelfi нашлись те, кто знал Наталью лично.
"Не знаю, где она сейчас… но лет 10 назад жила в соседнем доме в Йыхви" — пишет анонимный пользователь.
Более того, знакомые назвали адрес, по которому ранее проживала женщина — Пуру, Сыпрузе 10а. Нашлись даже бывшие одноклассники, которые не особенно лестно о ней отзываются. Например, так: "В Йыхви жила, и с этой дурой в одном классе я учился".
Что делать, если вы узнали какую-нибудь информацию, которая могла быть полезной при поимке преступницы?
Если вы нaходитесь в Эстонии, следует позвонить на 112, если в другой стране — то на соответствующий номер полиции по месту пребывания. Также информацию можно передать также через сайт Europol, просто заполнив форму.
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