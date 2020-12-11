Что известно о женщине из Кохтла-Ярве, попавшей в список самых разыскиваемых преступников Европы

В интервью RusDelfi представители Департамента полиции и погранохраны Эстонии подтвердили, что наша страна объявила женщину в международный розыск 30 января 2020 года, поэтому информацию об этом опубликовали на сайте Европола. Подробнее о списке — в нашем материале по ссылке. Решение суда, в соответствии с которым Котляровой грозит 13 лет лишения свободы, было принято 12 августа 2019 года.

Однако судили подозреваемую в сбыте наркотиков заочно: женщина покинула Эстонию еще 18 декабря 2014, когда была освобождена из-под стражи, и больше в страну не возвращалась. Из-за такого положения дел и возникли сложности в судебном процессе — заседание без участия подсудимого проводится в крайнем случае. Именно так и оценили в итоге дело Котляровой. Так как женщина осуждена за преступление, за которое в качестве максимального наказание предусмотрено пожизненное заключение, то у наказания срока давности нет. То есть, "отсидеться" несколько лет в другой стране, а потом спокойно вернуться в Эстонию у Котляровой не получится.

В судебном акте упоминается, что у женщины не было никаких смягчающих обстоятельств, позволявших бы ей надеяться на условный приговор. Более того, ранее она уже приговаривалась по той же статье к тюремному заключению, которое частично было немедленно выполнено. Однако, говорят в Департаменте, это не повлияло на Котлярову в лучшую сторону, и женщина продолжила совершать противоправные действия, когда оказалась на свободе.

В чем заключается ее преступление?

Наталья Котлярова была привлечена к ответственности в соответствии со статьей § 184 (2) 1.2 Уголовного кодекса еще 5 мая 2011 года. Однако после частичного отбывания наказания она вышла на свободу и продолжила в течение почти полутора лет (с 1 января 2013 по 19 июня 2014) строить свою личную эстонскую наркоимперию. В постановлении суда сказано, что женщина организовала группу лиц, которые впоследствии занимались незаконным оборотом фентанила в больших количествах, причем с разделением труда. В обычной жизни этот опиоидный анальгетик довольно широко применяют в анестизологии.