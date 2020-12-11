11.12.2020, 07:04

Что известно о женщине из Кохтла-Ярве, попавшей в список самых разыскиваемых преступников Европы

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Наталья Котлярова
Наталья КотляроваФото: сайт Европола

Жительница Кохтла-Ярве Наталья Котлярова оказалась в списке наиболее разыскиваемых преступников Европы по версии Европола. Кто эта женщина и почему ее случай можно назвать исключительным? И что делать, если вы обладаете информацией о ней хоть какой-то информацией?

В интервью RusDelfi представители Департамента полиции и погранохраны Эстонии подтвердили, что наша страна объявила женщину в международный розыск 30 января 2020 года, поэтому информацию об этом опубликовали на сайте Европола. Подробнее о списке — в нашем материале по ссылке. Решение суда, в соответствии с которым Котляровой грозит 13 лет лишения свободы, было принято 12 августа 2019 года.

Однако судили подозреваемую в сбыте наркотиков заочно: женщина покинула Эстонию еще 18 декабря 2014, когда была освобождена из-под стражи, и больше в страну не возвращалась. Из-за такого положения дел и возникли сложности в судебном процессе — заседание без участия подсудимого проводится в крайнем случае. Именно так и оценили в итоге дело Котляровой. Так как женщина осуждена за преступление, за которое в качестве максимального наказание предусмотрено пожизненное заключение, то у наказания срока давности нет. То есть, "отсидеться" несколько лет в другой стране, а потом спокойно вернуться в Эстонию у Котляровой не получится.

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В судебном акте упоминается, что у женщины не было никаких смягчающих обстоятельств, позволявших бы ей надеяться на условный приговор. Более того, ранее она уже приговаривалась по той же статье к тюремному заключению, которое частично было немедленно выполнено. Однако, говорят в Департаменте, это не повлияло на Котлярову в лучшую сторону, и женщина продолжила совершать противоправные действия, когда оказалась на свободе.

В чем заключается ее преступление?

Наталья Котлярова была привлечена к ответственности в соответствии со статьей § 184 (2) 1.2 Уголовного кодекса еще 5 мая 2011 года. Однако после частичного отбывания наказания она вышла на свободу и продолжила в течение почти полутора лет (с 1 января 2013 по 19 июня 2014) строить свою личную эстонскую наркоимперию. В постановлении суда сказано, что женщина организовала группу лиц, которые впоследствии занимались незаконным оборотом фентанила в больших количествах, причем с разделением труда. В обычной жизни этот опиоидный анальгетик довольно широко применяют в анестизологии.

Наталья Котлярова лично приобретала наркотическое средство в больших количествах (лицо, от которого Котлярова получала наркотики, не установлено), хранила вещество и расфасовывала в более мелкие пакеты, все это делалось по месту жительства. Затем она передавала готовый ”товар” посредникам для продажи на улице. По мнению суда, Котлярова контролировала как посредников, так и дилеров, являясь в этой организации ”главным боссом”.

При наборе новых членов в свою команду предусмотрительная наркобаронша изначально давала им меньшее количество упаковок для продажи, а когда возникали доверительные отношения с дилером или посредником, увеличила количество. Женщина награждала своих ”сотрудников” за быструю и четкую работу бесплатными пакетами с веществами.

С июня по конец августа 2013 года Наталья Котлярова передавала пакеты с запрещенными веществами регулярно — не менее 2-3 раз в неделю.

Что говорят о ней знакомые?

В комментариях к новости RusDelfi нашлись те, кто знал Наталью лично.

"Не знаю, где она сейчас… но лет 10 назад жила в соседнем доме в Йыхви" — пишет анонимный пользователь.

Более того, знакомые назвали адрес, по которому ранее проживала женщина — Пуру, Сыпрузе 10а. Нашлись даже бывшие одноклассники, которые не особенно лестно о ней отзываются. Например, так: "В Йыхви жила, и с этой дурой в одном классе я учился".

Что делать, если вы узнали какую-нибудь информацию, которая могла быть полезной при поимке преступницы?

Если вы нaходитесь в Эстонии, следует позвонить на 112, если в другой стране — то на соответствующий номер полиции по месту пребывания. Также информацию можно передать также через сайт Europol, просто заполнив форму.

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